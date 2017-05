ANNO GIUDIZIARIO :LE SENTENZE IMPORTANTI E INNOVATIVE DELL’AVVOCATO TARTAGLIA

In occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario la corte dei conti Umbria e Toscana parlano delle sentenze importanti ed innovative : sono quelle rese sui ricorsi dell’avvocato Angelo Fiore Tartaglia.

Dall’ articolo : “La richiesta della vedova di accedere alla pensione di reversibilità era stata respinta dal ministero della Difesa, sulla base di due pareri negativi da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, ma alla fine il ricorso alla Corte (competente per risolvere le cause pensionistiche) ha permesso alla donna di ottenere quanto le spettava. “La patologia – scrive il giudice nella sentenza- appare dipendente, se non altro sotto il profilo concausale, dal servizio stesso, vista la tossicità chimica e radiologica dell’uranio impoverito, come acclarato da organizzazioni internazionali”.

