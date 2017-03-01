ARRUOLAMENTO GUARDIA DI FINANZA E ASSERITA ASSENZA DEI REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA

ARRUOLAMENTO GUARDIA DI FINANZA E ASSERITA ASSENZA DEI REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA.

Il TAR LAZIO accoglie il ricorso. E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso. sentenza 6

Articoli e Sentenze correlate:

  1. Non idoneità per ipoacusia neurosensoriale
  2. Mancata immissione in servizio permanente e pendenza di procedimento penale a carico di militare poi assolto con formula piena
  3. Perdita del grado per rimozione e quadro probatorio contraddittorio
  4. Illegittimità della rideterminazione dell’anzianità per gli Ufficiali dell’Accademia che si sono laureati in ritardo rispetto al normale ciclo di studi di laurea

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