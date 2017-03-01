ARRUOLAMENTO GUARDIA DI FINANZA E ASSERITA ASSENZA DEI REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA.
Il TAR LAZIO accoglie il ricorso. E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso. sentenza 6
OSSERVATORIO PERMANENTE E CENTRO STUDI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA E SOCIETA' CIVILE
ARRUOLAMENTO GUARDIA DI FINANZA E ASSERITA ASSENZA DEI REQUISITI MORALI E DI CONDOTTA.
Il TAR LAZIO accoglie il ricorso. E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso. sentenza 6