CORTE MILITARE DI APPELLO : ASSOLUZIONE PER UN CAPITANO DEI CARABINIERI

La Corte Militare di Appello assolve con formula piena un Capitano dei Carabinieri accusato di : Truffa militare pluriaggravata e continuata,Diserzione aggravata,Simulazione di infermità aggravata,Peculato militare aggravato e continuato,Falso continuato aggravato in foglio di licenza di via e simili,Diffamazione continuata pluriaggravata,Truffa militare pluriaggravata continuata in concorso, Falso continuato aggravato in foglio di licenza di via e simili in concorso

E’ quanto ci comunica l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.

Sentenza completa in formato PDF

