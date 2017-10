ICTUS E CAUSA DI SERVIZIO

Il ricorso è fondato.

Il TAR Toscana accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione

E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.

Nella sentenza allegata il giudice scrive :

Non occorre spendere molte parole per cogliere l’assoluta assiomaticità, imperscrutabilità, incomprensibilità, inverosimiglianza ed illogicità di una siffatta, ermetica motivazione, la quale denota un atteggiamento di supponenza e sbrigatività da parte di un Organo medico legale , dalla cui qualificatissima composizione tecnico giuridica si attenderebbero giudizi chiari, esaurienti, convincenti sul piano dell’attendibilità e verisimiglianza, come più volte (MA inutilmente) segnalato anche da questo TAR.”