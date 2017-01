Tar Veneto sezione I:

E’ illegittima la perdita del grado per rimozione per omessa valutazione con conseguente contraddittorietà, della pregressa determinazione di non dover sospendere cautelativamente dal servizio il militare in pendenza del procedimento penale.

E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.

illegittima perdita grado per rimozione per omessa valutazione