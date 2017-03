Non idoneità al proseguimento del Servizio quale allieva Ufficiale dell’Accademia Navale per tiroidite cronica di Hashimoto. L’assunzione del farmaco Eutirox non implica necessariamente una grave patologia alla tiroide.

Il TAR LAZIO accoglie il ricorso.sentenza allievo1

E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.