PENSIONE PRIVILEGIATA : ESPOSIZIONE URANIO VACCINAZIONI MULTIPLE LINFOMA DI HODGKIN

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regione CALABRIA condanna il Ministero della Difesa al pagamento della pensione privilegiata, riconoscendo il nesso eziologico tra il linfoma di Hodgkin sofferto dal militare e l’uranio impoverito ,tesi avvalorata anche dalle conclusioni della perizia fornita dal Ctu. In particolare leggendo la sentenza il giudice specifica che secondo la tesi probabilistica, l’incidenza sullo sviluppo della patologia tumorale non dipende dalla durata dell’esposizione agli agenti inquinanti, in quanto possono bastare anche minimi contatti a sostanze cancerogene per consolidarsi nel corpo e permanere nel tempo.

E’ quanto ci comunica l’Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA che ha seguito il caso.