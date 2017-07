Il 28 giugno, il Presidente della Commissione Uranio G. Scanu ha scritto al Generale ERRICO chiedendo documentazione e risposte dettagliate in merito ai famigerati 105/52 Imi 1-1985. In particolare copia del contratto d’acquisto;conoscere quanti ne sono stati sparate e dove; quante ne sono presenti e in quali depositi. Il 30 giugno invece ne indirizza una al Capo di Stato Maggiore Generale GRAZIANO chiedendo risposte riguardo i missili MILAN con lunetta al TORIO.

