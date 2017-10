URANIO. L’AUTOREVOLE DECISIONE DEL TAR COSTRINGE IL COMITATO DI VERIFICA A RIVEDERE I DUE PARERI NEGATIVI ESPRESSI

Il Comitato di verifica sostituisce due pareri espressi in precedenza affermando, come si evince dal documento allegato, di non avere alcuna alternativa. E’ quanto ci comunica l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia che ha seguito il caso.

vedi articolo Decreto di non dipendenza da causa di servizio “Il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal militare, deve essere sorretto da un iter logico argomentativo ampio e articolato specie quando risultino la prolungata esposizione del militare stesso a condizioni logoranti e disagiate o ad ambienti inquinati”