URANIO. RICONOSCIUTA LA PENSIONE PRIVILEGIATA AD UN SOTTUFFICIALE DELL’ESERCITO

La documentazione medico-legale versata in atti e la lettura del materiale scientifico sull’inquinamento derivante dall’uso massivo di munizionamento pesante arricchito con uranio impoverito e sugli innegabili effetti letali per l’organismo umano, evidenziano come i predetti due elementi —i fatti di servizio e l’insorgenza della patologia neoplastica- siano strettamente legati da un nesso di causalità o, quantomeno, di concausalità,

L’insorgere della patologia tumorale, per la quale omissis è stato sottoposto a intervento chirurgico, nonché delle ulteriori patologie innanzi riportate, può pertanto ritenersi dipendente da causa di servizio.

Ne consegue che in favore del predetto va riconosciuta la pensione privilegiata